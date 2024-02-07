На трассе под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП 

Накануне под Нижним Тагилом на 50-м километре автодороги Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевское произошло смертельное ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, в результате столкновения Toyota Corolla и Nissan Qashqai пассажир первой машины погиб на месте. Ещё шесть человек, трое из которых несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести.

Всех несовершеннолетних пострадавших госпитализировали в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила, а 41-летнего мужчину, 31-летнюю и 20-летнюю женщин — в ГБ № 1.

«На сегодняшнее утро состояние пациентов оценивается как стабильное, средней степени тяжести, все они находятся под наблюдением нейрохирургов и травматологов. Уральцам оказывают необходимую медицинскую помощь», — сообщает Минздрав Свердловской области