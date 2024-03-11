На трассе под Нижним Тагилом произошло серьёзное ДТП

В минувшую субботу, 9 марта, на 156-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек. Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, столкнулись автомобили Hyundai и Renault.

В результате столкновения оба автомобиля получили серьёзные повреждения, при этом Renault от мощного удара отбросило в кювет. На место происшествия, помимо сотрудников Госавтоинспекции, прибыли представители МЧС и бригада медиков скорой помощи. Обстоятельства инцидента ещё предстоит выяснить. В органах внутренних дел по факту ДТП проведут расследование, отметили в ГИБДД региона.

Представители Госавтоинспекции призывают уральских автомобилистов к безопасному вождению и напоминают о необходимости выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями и состоянием дороги.