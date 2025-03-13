На трассе под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП с пострадавшими (ВИДЕО)

Сегодня, 13 марта, на 28-м километре трассы Нижний Тагил – Нижняя Салда из-за ДТП с участием трёх транспортных средств введено реверсивное движение, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai столкнулся с попутным грейдером, выехал на полосу встречного движения и врезался в Opel. В результате аварии три человека получили различные травмы, в настоящее время их осматривают медики.

«На месте происшествия организовано реверсивное движение для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Сотрудники ДПС регулируют транспортный поток. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего», — сообщает Свердловская Госавтоинспекция.