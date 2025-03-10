На трассе под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием легковушки и автобуса

Сегодня утром, 10 марта, на 155-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с участием легковушки и автобуса, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

По предварительной информации, водитель Citroen, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении Серова с небезопасной скоростью, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с движущимся автобусом Neoplan.

В результате ДТП пострадал 33-летний водитель Citroen. С различными травмами он был доставлен с места происшествия в больницу для оказания помощи.

«Сотрудники Госавтоинспекции установили, что пострадавший мужчина является жителем Челябинска и имеет стаж управления автомобилем 15 лет. Ранее за нарушение ПДД мужчина привлекался один раз. Автоинспекторы выяснили, что в момент дорожной аварии мужчина был пристёгнут ремнём безопасности. По факту происшествия водитель автомобиля Citroen пояснить ничего не смог, в связи со срочной госпитализацией в медицинское учреждение. При госпитализации у водителя произвели забор крови, по результатам которого будет установлено, в каком состоянии он управлял транспортным средством», — рассказали АН «Между строк» в дорожной полиции.

Автобусом Neoplan управлял 43-летний тагильчанин, имеющий стаж вождения категории «D» 23 года. В течение последнего года мужчина к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался один раз. В момент ДТП он также был пристегнут ремнём безопасности. Водитель прошёл процедуру освидетельствования на состояние опьянения, трезв.

«По факту ДТП водитель автобуса пояснил, что двигался в прямом направлении в Екатеринбург. В определённый момент он увидел, что на его полосу движения выехал автомобиль Citroen. Мужчина попытался избежать столкновения, но не успел. Также он пояснил полицейским, что занимается осуществлением заказных коммерческих перевозок, и в момент ДТП автобус был пуст, двигался без пассажиров. В районе места ДТП сотрудники дорожного надзора выявили неудовлетворительные дорожные условия в виде наличия колейности и загрязнения дорожных световозвращателей. По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проведут контрольно-проверочные мероприятия и примут законное решение в отношении должностных лиц», — пояснили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

По факту происшествия полиция проводит проверку, по окончании которой будет принято обоснованное процессуальное решение.