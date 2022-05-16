На трассе под Нижним Тагилом отцепившийся от легковушки прицеп с дровами выехал на встречку (ВИДЕО) 

На трассе Нижний Тагил — Черноисточинск 7 мая произошёл необычный инцидент. Как сообщает Vtagile.ru, Nissan Terrano вёз в прицепе дрова. В какой-то момент они перевесили, прицеп поднялся и отцепился от кроссовера. В результате прицеп отбросило на встречную полосу, но обошлось без аварии.

«Водитель Lada, который обогнал его за секунду до этого, родился в рубашке. Прицеп буквально пытался его догнать. Кстати, после этого он перестал быстро ехать. И мне было страшно: останься он в моей полосе, не факт, что я успел бы затормозить. И не факт, что едущие за мной не врезались бы в меня», — рассказал очевидец.