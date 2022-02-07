На трассе под Нижним Тагилом «Нива» вылетела с дороги. Выживший в ДТП водитель замёрз насмерть, пока ждал помощи

6 февраля в районе 16 часов на 3-м километре автодороги Нижняя Салда — деревня Нелоба был обнаружен труп мужчины. Как сообщает ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский», мужчина двигался в сторону Нижней Салды на автомобиле «Нива». В какой-то момент он потерял управление и съехал с проезжей части в кювет. Выбраться из сугроба самостоятельно водитель не смог, поэтому вышел из автомобиля и направился к дороге в надежде на то, что кто-то из проезжающих придёт на помощь.

Предположительно, в этот момент мужчине стало плохо и он потерял сознание. Личность водителя была установлена. Им оказался 51-летний житель Верхней Салды со стажем вождения 28 лет.

В данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Более точные причины смерти будут установлены в ходе судебно‑медицинской экспертизы.