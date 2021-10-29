На трассе под Нижним Тагилом кроссовер сбил пенсионера

На 20 километре трассы Нижний Тагил – Нижняя Салда водитель Nissan X-Trail сбил 70-летнего пешехода. Дорожный инцидент произошёл около 18:00 в четверг 28 октября, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на отдел пропаганды городского отдела ГИБДД.

Пенсионер пересекал проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Из-за того, что в это время на улице уже было темно, 52-летний водитель не увидел пожилого мужчину. Пешехода госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами рёбер и костей таза.

В Госавтоинспекции советуют тагильчанам в тёмное время суток иметь на одежде световозвращающие элементы. При отсутствии тротуаров или обочин пешеходы могут идти по одному краю проезжей части навстречу движению транспортных средств.