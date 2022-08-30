На трассе под Нижним Тагилом «копейка» врезалась в Kia  

29 августа на 48-м километре трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло ДТП с участием ВАЗ-2101 и Kia Ceed. В результате лобового столкновения пострадали два человека, сообщает ГИБДД Верхней Салды.

Установлено, что 20-летний молодой человек на ВАЗ-2101 двигался в сторону Верхней Салды. В какой-то момент парень вырулил на встречную полосу. Там отечественная легковушка столкнулась с Kia Ceed, за рулём которой находился 32-летний мужчина. Иномарка от удара вылетела в кювет, у «копейки» смята передняя часть кузова. Обоим водителям потребовалась госпитализация, у потерпевших взяли пробы на алкоголь.