На трассе под Невьянском насмерть сбили 85-летнего пешехода

Вчера, 28 декабря, около 17:45 на 82-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП со смертельным исходом. Как уточнили в ГИБДД Свердловской области, в аварии погиб 85-летний мужчина, переходивший автодорогу в неположенном месте.

Инцидент произошёл, когда 45-летний водитель автомобиля Mazda CX-5 двигался по дороге из Екатеринбурга в направлении Нижнего Тагила. Из-за сложных погодных условий видимость на трассе была ограничена, поэтому водитель заметил переходившего дорогу дедушку слишком поздно. Несмотря на попытку экстренного торможения, наезда избежать не удалось. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда медиков скорой помощи.

По факту случившегося водитель пояснил, что двигался со скоростью около 80 км/ч и заметил пешехода на расстоянии 5–10 метров. Прибывшие на место госавтоинспекторы выяснили, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 167 раз, при этом 125 штрафов на момент проверки не были оплачены. За несвоевременную оплату в отношении мужчины были составлены административные материалы.

По факту ДТП в органах внутренних дел организовано расследование, по результатам которого будет принято обоснованное процессуальное решение, уточнили в ГИБДД. При осмотре места аварии недостатков в содержании улично-дорожной сети не выявлено.