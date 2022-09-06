Происшествия

На трассе под Качканаром в страшной аварии погиб водитель большегруза 

06.09.2022 18:04
На трассе под Качканаром в страшной аварии погиб водитель большегруза 

Сегодня, 6 сентября, около 13:30 на автодороге Качканар — Верхняя Тура столкнулись два большегруза: MAN и МАЗ. 63-летний водитель одной из машин погиб на месте, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. 

По предварительным данным, один из грузовиков выехал на встречную полосу. В настоящий момент автоинспекторы и сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства случившегося, а также устанавливают личности участников ДТП. По факту трагедии организована проверка.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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