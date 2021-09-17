На трассе под Качканаром BMW вылетел с дороги и перевернулся

В Свердловской области на 42-м километре трассы Верхняя Тура — Качканар произошло смертельное ДТП — водитель на BMW 530i не справился с управлением и вылетел с дороги, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автомобиля BMW 530i не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части в правый кювет с опрокидыванием транспортного средства, в результате ДТП водитель погиб», — сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло 16 сентября около 16:20. Водителю был 41 год, ранее он привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

В ГИБДД вновь призвали водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, учитывая дорожные и метеорологические условия, пристёгиваться штатным ремнём безопасности при поездке в автомобиле.