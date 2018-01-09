На трассе под Екатеринбургом закрыли движение транспорта

С 9 января из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна по предписанию ГИБДД Свердловской области закрыто движение транспорта на трассе Ревда — Дегтярск — Курганово, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Как отметили в ведомстве, ограничения по движению будут действовать до тех пор, пока с дороги не будет убран снег. Сейчас, по данным ГИБДД, на трассе лежит рыхлый снег, а также образовался снежный накат. Недостатки трассы были выявлены сегодня на месте ДТП, которое случилось на седьмом километре автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово.

По предварительным данным, 47-летняя водитель «ЗАЗ Шанс» ехала из Дегтярска в Ревду, превысила скорость и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗ-2114, за рулём которого был 33-летний водитель. В результате травмы получили сразу три человека: водитель «ЗАЗ Шанс», пассажир и водитель Lada. Правоохранители отмечают, что в момент аварии водитель «ЗАЗ Шанс» была пьяна.