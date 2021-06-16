На трассе под Екатеринбургом сгорел КамАЗ

На 15-м километре Чусовского тракта утром 16 июня сгорел КамАЗ, пишет E1.ru.

Судя по кадрам, которые сняли проезжавшие мимо водители, сильнее всего обгорели кузов и кабина. По предварительным данным, водитель не пострадал.

«По прибытии пожарных в ходе разведки обнаружено, что на площади 10 квадратных метров горел грузовой автомобиль. Информация о пострадавших не поступала. Пожар был оперативно ликвидирован», — сообщили в МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара задействовали две пожарные машины и 10 спасателей. Причины ЧП устанавливают.