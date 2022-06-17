На трассе под Екатеринбургом погибли трое человек

На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган произошла смертельная авария, унесшая жизни двоих взрослых и ребёнка. Трагедия произошла накануне, 16 июня.

Как сообщает E1.ru, автомобиль KIA выезжал на главную дорогу со второстепенной и столкнулся с автомобилем Ford. За рулём KIA находилась 43-летняя женщина, её 11-летний сын сидел на переднем пассажирском сиденье и не был пристёгнут ремнём безопасности. Оба погибли. Автомобилем Ford управлял 42-летний мужчина, он тоже погиб.

Инспекторы ГИБДД выясняют детали произошедшего. Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств аварии.