На трассе под Екатеринбургом насмерть сбили пешехода

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 14 марта на 309-м км автодороги Пермь — Екатеринбург, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. Около 3:00 Audi A4 под управлением 27-летнего водителя, двигаясь в сторону Екатеринбурга, сбила мужчину, который скончался на месте.

«Пешеход двигался по обочине навстречу транспортному средству и начал переходить проезжую часть в неустановленном месте перед близко движущимся транспортным средством. Личность погибшего устанавливается. На одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы», — пояснили в полиции.

По факту ДТП организована проверка.