На трассе Пермь — Екатеринбург в ДТП погиб детский тренер со своим 11-летним сыном

Накануне в 19:35 в Нижнесергинском районе, на 238-м километре трассы Пермь — Екатеринбург, произошла смертельная авария, в которой погибли детский тренер по хоккею с несовершеннолетним сыном. Об этом сообщили «Вечерние ведомости».

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 38-летний мужчина, находясь за рулём Toyota Camry, при совершении обгона столкнулся со встречным грузовым автомобилем Mercedes Benz с полуприцепом. В результате аварии водитель легковушки и его 11-летний сын погибли на месте. 55-летний водитель грузовика получил травмы.

Сотрудники ГИБДД установили, что в этот вечер водитель Toyota вместе с сыном возвращался из Екатеринбурга в Красноуфимск, где он работал предпринимателем и детским хоккейным тренером. Точные обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки, проводимой органами предварительного расследования.