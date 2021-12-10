На трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда в лобовом ДТП с грузовиком пострадал водитель легковушки

Накануне около 11:00 на 18-м км автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло лобовое ДТП с грузовиком, в котором серьёзно пострадал водитель легкового автомобиля. Об этом АН «Между строк» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

По предварительным данным, 71-летний водитель Hyundai Solaris, следуя из Верхней Салды в сторону Нижнего Тагила, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в едущий ему навстречу автомобиль МАЗ под управлением 48-летнего мужчины.

В результате происшествия водителя легковушки с тяжёлой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и рваной раной уха госпитализировали в больницу, где врачи провели ему трепанацию черепа.

По данным ГИБДД, водитель Hyundai имеет 47-летний стаж управления автомобилем. С начала года мужчина пять раз привлекался за нарушения ПДД, в основном они были связаны с превышением скоростного режима.

Как отметили в ведомстве, водитель МАЗа является жителем Екатеринбурга. Мужчина перевозил трансформаторную будку в Верхнюю Салду. Он пояснил инспекторам, что очень поздно заметил выехавший на встречную полосу автомобиль. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель был в рейсе без путевого листа, из-за этого его привлекли по ч. 2 статьи 12.3 КоАП РФ за нарушение действующего законодательства.