На трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло лобовое ДТП с пострадавшими

Накануне вечером на 49-м километре автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло лобовое ДТП, в котором пострадали два человека. По версии ГИБДД, в 19:00 24-летняя водитель ВАЗ-21140 не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с ВАЗ-2114 под управлением мужчины 1965 года рождения. В результате аварии пострадала водитель ВАЗ-21140 и 36-летняя пассажирка ВАЗ-2114. Обе женщины были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.