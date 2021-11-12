На трассе Екатеринбург — Тюмень в лобовом ДТП погибла семейная пара 

Сегодня около 11:30 на 109-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошло смертельное ДТП. В лобовом столкновении Lada Granta и грузовика Scania погибла супружеская пара, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель Lada Granta совершал обгон и при возвращении на свою полосу не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, за рулём которого был 61-летний мужчина. В результате сильного удара водитель легковушки и его 34-летняя супруга погибли на месте ДТП. Водитель Scania травм не получил.

Сотрудниками полиции установлено, что легковой автомобиль двигался из Екатеринбурга в сторону Тюмени. Погибшие — жители столицы Урала. Водитель Lada Granta имеет водительский стаж с 2018 года. Дорога была чистой и обработанной противогололёдными материалами. По факту ДТП проводится проверка.