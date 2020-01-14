На трассе Екатеринбург — Серов Honda сбила насмерть 57-летнего мужчину

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП на трассе Екатеринбург — Серов, в результате которого погиб 57-летний мужчина. Происшествие случилось 13 января в 20:30 на 205-м км автодороги. Пешеход переходил улицу перед близко идущим автомобилем на неосвещённом участке трассы. На верхней одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы.

«28-летний водитель Honda, двигаясь со стороны Серова в направлении Екатеринбурга, совершил наезд на пешехода, который в нарушение ПДД переходил проезжую часть. Мужчина является жителем Серова и имеет стаж вождения 10 лет. Он пояснил, что после проезда встречного автомобиля включил дальний свет фар и примерно в 10 м перед ним появился пешеход. Водитель Honda вывернул руль влево, но избежать наезда не удалось», — рассказали АН «Между строк» в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В ГИБДД установили, что погибший мужчина приобрёл в одном из автосалонов Москвы новый Hyundai Tucson и возвращался на нём домой, в город Белоярский. По предварительной версии, он остановился на трассе, чтобы посмотреть дорожные знаки, указывающие направление движения на развязке. Когда возвращался обратно к своей машине, то попал под колёса Honda.

В 2019 году вне городов и населённых пунктов Свердловской области было зарегистрировано 84 ДТП с участием пешеходов. В этих автоавариях погибли 46 человек, ещё 41 пешеход получил травмы. Госавтоинспекция в очередной раз призывает уральцев позаботиться о своей безопасности и использовать световозвращающие элементы на одежде.