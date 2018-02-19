На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов женщина-водитель устроила массовое ДТП

В минувшую субботу на Северном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП, в котором пострадал 25-летний водитель ВАЗ-2112. По информации пресс-службы областной ГИБДД, в 20:20 на 154-м километре Серовского тракта 45-летняя водитель Nissan Sunny на нерегулируемом перекрёстке при повороте налево не уступила дорогу встречной автомашине ВАЗ-2112. От удара отечественный автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen Polo.

В результате аварии водитель ВАЗ-2112 получил открытый перелом голени и был госпитализирован.