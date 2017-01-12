На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил перевернулся лесовоз (ФОТО)
Примерно в 30 километрах от Екатеринбурга на автодороге из Нижнего Тагила перевернулся лесовоз, сообщает «Новый день». По предварительной версии, водитель тягача не справился с управлением и допустил съезд с трассы. По данным издания, лесовоз в момент аварии шёл без груза, о пострадавших не сообщается. На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. Уточняется, что движение по крайней правой полосе ограничено.
Агентство новостей «Между строк»
ФОТО: newdaynews.ru