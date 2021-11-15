На трассах Свердловской области появятся мобильные пункты помощи водителям

С наступлением холодов и увеличением количества ДТП на дорогах свердловские спасатели развернут на трассах региона мобильные пункты помощи. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, подобные пункты необходимы для предотвращения несчастных случаев на дороге, помощи водителям при аварии, а также для обеспечения безопасности в непогоду.

«Развёртывание пунктов помощи занимает менее 4 часов, за это время спасатели успевают прибыть на место происшествия, установить печи и прогреть пункт до комфортной температуры. Для приготовления пищи используется полевая кухня. В пунктах также есть питьевая вода, чай и места для зарядки мобильных устройств», — отмечают в ведомстве.

Всего на Среднем Урале планируют развернуть 38 мобильных пунктов оказания помощи на дорогах. В них водители, попавшие в чрезвычайную ситуацию, смогут отогреться, поесть, а также получить медицинскую и психологическую помощь.

В Нижний Тагил в середине недели придёт похолодание, ночью столбики термометров могут опуститься до –22 градусов.