На трассах Свердловской области ожидаются гололедица и порывистый ветер

Управление автодорог Свердловской области просят водителей быть внимательными при поездках за город. По прогнозам синоптиков, с 19 по 21 марта на региональных дорогах прогнозируются снег, ветер до 14 метров в секунду и оттепели.

В ближайшие дни в регионе ожидаются температурные качели. Днём воздух может прогреваться до +5 градусов, а ночью температура опустится до -10. По словам специалистов управления, сильные перепады температур влекут за собой образование гололедицы на дорогах и тротуарах. Бороться с зимней скользкостью на областных трассах будет до 400 единиц техники одновременно, которые планируют применять до пяти тысяч кубометров противогололёдной смеси в сутки.

Дорожники просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге. Автолюбителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам важно помнить, что на скользкой дороге тормозной путь машины увеличивается.

Сообщить о необработанных участках трасс можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы 8(343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон «горячей линии» областного управления автодорог 8(343) 262-50-65.