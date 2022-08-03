На традиционный чемпионат по стритболу в честь Дня города в Нижний Тагил приедут 700 спортсменов 

В Нижнем Тагиле 13 августа, в День города, на площади перед ФОК «Президентский» пройдёт XXII чемпионат по стритболу (6+). В соревнованиях примут участие более 700 спортсменов из Нижнего Тагила и других городов Свердловской области. Победителей определят в 15 возрастных категориях — от 10 до 60 лет.

На площадке у «Президентского» будет установлено 12 баскетбольных стоек. В рамках соревнований в 11-й раз пройдёт турнир среди команд воспитанников детских домов, в котором примут участие ребята из Невьянска, Кировграда, Верхней Салды, посёлка Южаково и Нижнего Тагила. Игроки получат спортивную экипировку от ЕВРАЗ НТМК.

Впервые состоится областной этап Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола 3 х 3: на площадку выйдут команды юношей и девушек 13–14 лет. Победители этих соревнований примут участие в финале Всероссийского фестиваля, который пройдёт в Перми с 24 по 29 августа.