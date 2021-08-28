На территории ИК-13 Нижнего Тагила вспыхнул пожар (ВИДЕО)

Вечером 28 августа на территории ИК-13 Нижнего Тагила для бывших сотрудников правоохранительных органов вспыхнул пожар. В настоящее время огонь локализован. Площадь возгорания составила около 200 кв. м.

«В ИК-13 Нижнего Тагила произошло возгорание в столярном цеху в промышленной зоне. Пострадавших нет. В настоящее время возгорание локализовано силами и средствами сотрудников ГУ МЧС и сотрудниками ИК-13 ГУ ФСИН по Свердловской области. Площадь — 200 кв. м», — сказали ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области.