На телеканале «Россия 1» показали репортаж о тагильчанке с «Уралвагонзавода», которую осудили за госизмену

На телеканале «Россия 1 — Урал» вышла передача о бывшей сотруднице «Уралвагонзавода» тагильчанке Виктории Мухаметовой, которая была осуждена в октябре 2024 года по ст. 275 УК РФ (Госизмена).

Напомним, Виктория и её супруг Данил обвинялись в передаче в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведений военно-технического характера. Супружеская пара, являясь сотрудниками «Уралвагонзавода», за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей передавала украинским спецслужбам сведения военно-технического характера. Мухаметовы были задержаны в апреле 2023 года в результате спецоперации ФСБ в Нижнем Тагиле.

«Эти данные могли быть использованы против ВС РФ в условиях специальной военной операции. В ходе оперативных мероприятий по месту жительства подозреваемых были изъяты предметы шпионской деятельности», — отмечали тогда в ведомстве.

В итоге суд назначил Виктории наказание в виде лишения свободы сроком 12,5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Данилу — 16 лет.