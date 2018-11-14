На Театральной площади Нижнего Тагила прошла репетиция новогоднего лазерного шоу (ВИДЕО)

Сегодня, 14 ноября, на Театральной площади возле кинотеатра «Родина» прошёл демонстрационный показ лазерного шоу, которое планируется представить тагильчанам в новогодние праздники. Первыми оценили технические возможности организаторов мэр города Владислав Пинаев, замглавы по соцполитике Валерий Суров и руководитель аппарата администрации Андрей Ленда.

По словам организаторов, всего запланировано семь десятиминутных световых представлений новогодней тематики, которые будут разнесены по праздничным дням. Время и место показа новогодних роликов будут известны после согласования. В пресс-службе мэрии отметили, что инициатива порадовать жителей Нижнего Тагила необычным подарком принадлежит непосредственно Владиславу Пинаеву.