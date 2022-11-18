На Тагилстрое активизировались «искатели кладов» (ВИДЕО)

Жители Тагилстроя обратили внимание на активизацию так называемых «искателей кладов» — наркоманов, ищущих закладки в общественных местах. Как рассказала АН «Между строк» местная жительница Людмила, ещё пару лет назад «кладменов» можно было увидеть едва ли не в каждом дворе, но потом они практически исчезли.

«Не знаю, с чем это связано, но за последние 2 года их стало заметно меньше. И вот где-то с сентября они опять у нас в районе улицы Кутузова активизировались. Вижу таких копателей чуть ли не каждый день», — говорит женщина.

По данным полиции, в 2021 году на территории Нижнего Тагила зафиксировано снижение на 8,3% числа выявленных и зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, по итогам прошлого года поставлено на учёт 808 преступлений, что на 70 случаев меньше, чем в 2020 году.