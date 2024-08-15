На Тагильском пруду начала работать буровая установка (ВИДЕО)

С начала текущей недели на акватории Тагильского пруда работает специальный понтон с установленной на нём мобильной буровой установкой. Как сообщил в своём Telegram-канале глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, специалисты ООО «Уралкомплект-наука» приступили к проведению геологических изысканий дна водоёма рядом с плотиной. Эти мероприятия необходимы для проектирования временного моста при реконструкции плотины на улице Челюскинцев.

«Нужно исследовать грунты, на которых будут стоять сваи. На основании изысканий по геологии конструкторы примут решение, какой вид опор назначить под данный грунт и на какую глубину их погрузить. Затем будет выполнен проект временного моста, который должен пройти государственную экспертизу. Ожидаем, что геологи завершат изыскания к 1 сентября», — уточнил градоначальник.