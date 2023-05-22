На «Тагил-ТВ» назначен новый директор

В Нижнем Тагиле на должность директора муниципального телеканала «Тагил-ТВ» назначен Владислав Волынский.

«Владислав Аркадьевич с 1997 года работает в городских СМИ, в том числе на руководящих должностях. Опыт есть, коллектив он знает», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

До 2012 года Волынский занимал пост директора «Радио Экофонд». С 2016 года является директором ООО «Акцент медиа», которое осуществляет услуги телевизионного и радиовещания. По данным сервиса List-Org, за 2022 год убыток компании составил 383 тысячи рублей.

Предыдущий директор телеканала «Тагил-ТВ» и депутат гордумы Ирина Пудовкина ранее была отстранена от должности, и. о. директора с декабря 2021 года был телеведущий Олег Шкварков.

Напомним, что решение о смене директора на муниципальном «Тагил-ТВ» было принято после прокурорской проверки. В надзорном ведомстве нашли достаточные основания, чтобы внести в адрес главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева представление об устранении нарушений закона.