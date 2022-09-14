На Свердловской железной дороге с начала года вандалы-граффитчики испортили 37 вагонов 

Общая сумма ущерба от рук вандалов-граффитчиков на Свердловской железной дороге составила более 1 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе СвЖД, было зафиксировано 50 случаев вандализма. Из них 37 — нанесение граффити. Основные потери перевозчика связаны с устранением последствий нанесения рисунков. При этом в шести случаях пострадали вагоны скоростного поезда «Ласточка».

«Правонарушители наносят не только имущественный ущерб компании, но и моральный вред каждому пассажиру, ведь средства, которые тратятся на ремонт, могли бы быть направлены на приобретение нового и модернизацию существующего оборудования, повышение комфорта для пассажиров. Мы просим граждан провести разъяснительные беседы с детьми и подростками о недопустимости совершения противоправных действий в отношении подвижного состава. А также не оставаться равнодушными и немедленно сообщать о попытках действий вандалов и других злоумышленников сотрудникам транспортной полиции или железной дороги», — сообщает пресс-служба СвЖД.

Помимо Екатеринбурга, Перми, Каменска-Уральска и Кунгура, вагоны были испорчены и в Нижнем Тагиле.

Всего в Нижнем Тагиле было зафиксировано 8 случаев нанесения граффити. Вандалы не успели нанести серьёзный ущерб (всего 514 рублей), так как были замечены и пойманы на месте. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, проблема заключается в том, что для устранения граффити с электрички нужно переставить состав либо заменить его на другой, что влечёт определённые потери для перевозчика.