На Свердловской железной дороге появилась первая женщина-машинист. 31-летняя Карина Корчмарь 27 апреля совершила самостоятельную поездку по маршруту Екатеринбург — Нижний Тагил. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, теперь Карина будет трудиться в Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава машинистом электропоезда. Ей предстоит водить электрички в Свердловской области, в том числе на маршруте «городского электропоезда» в Екатеринбурге.

До этого женщина трудилась приёмщиком поездов, а затем оператором при дежурном по станции Екатеринбург-Сортировочный. Позже получила диплом инженера путей сообщения. В 2021 году в числе первых женщин на Свердловской магистрали прошла обучение по специальности «помощник машиниста», а после получения практического опыта освоила и следующую профессию — «машинист электропоезда».

«Ощущения непередаваемые. Думаю, что это небольшая, но важная победа. У меня получилось преуспеть в сфере, которая до недавнего времени была для нас, девушек, закрыта. Теперь задача — оправдать оказанное доверие и не подвести», — поделилась машинистка.

Как отмечают в организации, в настоящее время на Свердловской железной дороге трудятся 16 женщин — помощниц машиниста. Из них две девушки завершают стажировку на должность машиниста и скоро тоже получат допуск к самостоятельной работе. Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин появилась с 1 января 2021 года из-за изменения перечня доступных профессий для женщин.