На стройке в Екатеринбурге силовики задержали больше 30 гастарбайтеров без документов

Утром 20 марта полицейские УМВД Екатеринбурга при силовой поддержке бойцов Росгвардии пришли с проверкой на одну из строек в Академическом и задержали более 30 работников, пишет E1.ru.

На площадке, где возводят жилую высотку, трудились 34 мигранта, но документов при себе у них не оказалось. Иностранцы стали утверждать, что их паспорта находятся у прораба, который живёт за городом.

«Цель рейда — пресечь нарушения в сфере миграционного законодательства, а также проверить иностранных граждан на причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории Екатеринбурга. Полицейские доставляют иностранных граждан в территориальные отделы полиции, где их фотографируют и ставят на дактилоскопический учёт», — рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

В городском полицейском управлении также уточнили, что за двое суток на территории города их сотрудники успели проверить 377 мигрантов, было выявлено 79 правонарушений, возбуждено 13 уголовных дел по статьям 322.3 (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации) и 327 УК РФ (подделка документов). В рейдах принимают участие участковые, оперативники уголовного розыска, сотрудники подразделения экономической безопасности и отдела по вопросам миграции, а также экипажи ППСП и ДПС и сотрудники УФСБ России по Свердловской области.