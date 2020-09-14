На стройке в Екатеринбурге погиб рабочий

По факту гибели 22-летнего стропальщика на стройплощадке в переулке Механический в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»), сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла утром 11 сентября: по версии следствия, погибший в момент смерти принимал поддоны с кирпичами, которые доставляли на один из верхних этажей.

«Как полагает следствие, в результате нарушения требований охраны труда произошло падение рабочего с высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — сказали в ведомстве.

Следователи изъяли документацию об охране труда на объекте, где произошла трагедия, начали допрос свидетелей, также назначены экспертизы.