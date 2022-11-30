На строительство Восточного объезда в Нижнем Тагиле направят 286 млн рублей

В Нижнем Тагиле в ближайшие три года на строительство Восточного объезда из бюджета Свердловской области выделят более 286,5 млн рублей. Проект включили в госпрограмму «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года». В ближайшие три года планируется завершить строительство дороги к посёлку Зональный. На ремонтные работы в 2023 году из бюджета региона выделят 50 млн рублей, в 2024-м — 153 млн, в 2025-м — 83,7 млн, сообщили ИА «Все новости» в региональном Министерстве транспорта РФ.

Восточный объезд должен соединить Южный подъезд к Нижнему Тагилу с Салдинским шоссе. Положительное заключение госэкспертизы дали на постройку участка Восточного обхода от примыкания к Южному подъезду до Зонального протяжённостью более 3 километров. В планах — возведение участка дороги в 3,3 километра от съезда на Зональный до Дзержинского района с выходом на улицы Калинина и Зари.

Строительство объездной дороги увеличит пропускную способность уличной сети Нижнего Тагила, а также облегчит движение автомобилей между районами, снизит время в пути между Екатеринбургом и Верхней Салдой. Сейчас власти Свердловской области разрабатывают инвестпроект на строительство, а после объявят торги на разработку документации, которая обозначит стоимость запланированных работ.