На строительство и ремонт дорог Нижнему Тагилу выделили 306 млн рублей

Нижнему Тагилу на строительство мостового перехода через Нижнетагильский пруд увеличен объём субсидий на следующий год на 305,9 млн рублей. Всего на строительство моста город получит 1,8 млрд рублей. Власти обещают, что после его открытия часть города освободится от транзитных большегрузов.

«Строительство новых дорог и своевременный ремонт существующих — важнейший шаг к повышению качества жизни людей. Всего в 2021 году на строительство и ремонт муниципальных дорог, в том числе в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги”, в бюджете Свердловской области предусмотрено 8,7 миллиарда рублей», — отметил губернатор области Евгений Куйвашев.

Правительство Свердловской области дополнительно направило 80 млн рублей на строительство и ремонт дорог в Богдановиче (20 млн рублей), Среднеуральске (10 млн рублей), Сысертском городском округе (50 млн рублей).