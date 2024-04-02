«На стиле, на позитиве живу я в Нижнем Тагиле». Певица из Санкт-Петербурга Наталья Вишнякова рассказала АН «Между строк» идею и смысл хита зимы 2024 года

В начале 2024 года в пабликах и СМИ Нижнего Тагила завирусилась песня «На стиле, на позитиве живу я в Нижнем Тагиле». Композиция получила позитивные отзывы тагильчан, и некоторые даже подумали, что новый неофициальный гимн города написала местная поэтесса. Но на самом деле песню «Тагил» придумала и спела певица из Санкт-Петербурга Наталья Вишнякова (SNU).

Журналист Агентства новостей «Между строк» Екатерина Капусткина пообщалась с Натальей и узнала, почему она выбрала для своей песни именно далёкий Нижний Тагил и в чём же главный смысл композиции.

По словам певицы, песня основана на реальной истории, поскольку артистка всегда пишет стихи только о случаях из своей жизни. В первом куплете описан период её влюблённости в мужчину, который жил в Москве. Девушка ездила к нему в столицу и в один момент пыталась купить билет на электричку на 29 февраля. Отсюда такие строчки.

«Буду 30-го числа, ты отвечаешь: “Жду тебя”. Договорились на февраль, я открываю календарь, но этой даты нету там», — отрывок из песни «Тагил».

Для припева певица специально использовала Нижний Тагил, потому что на название хорошо ложилась рифма. Но песня не только про Нижний Тагил, но и про жизнь в других провинциальных городах. Наталья считает, что жизнь в регионах протекает по-другому, она более сложная.

«Могу сказать, что зачастую люди из небольших провинциальных городов более открытые и добрые в жизни. Именно поэтому в припеве звучат слова “на позитиве”. Потому что часто кроме позитива у людей больше ничего нет, приходится “ехать” на нём, чтобы пережить сложности. А “на стиле” — это всем известная тема про то, что из столицы мода доходит до регионов позже на несколько месяцев», — рассказывает Наталья.

Наталья Вишнякова родом из села Александровское Вологодской области. С 1998 года она живёт в Санкт-Петербурге, обучается по специальности «Финансы и кредит» в Санкт-Петербургском государственном университете. Наталья отмечает, что региональные девушки стараются успеть везде, поэтому они более стойкие и выносливые.

«Девчонки успевают и на стиле походить, и позитивом подышать. Я сама из российской глубинки и знаю, о чём говорю», — говорит певица.

Ключевой смысл в песне, как считает сама Наталья, — любовь к месту, где ты родился. Можно уехать жить куда угодно, но счастлив человек будет, только когда примет себя, своих родных и близких, свой жизненный опыт. Ведь именно они вкупе делают нас сильнее и лучше.

Певица рассказывает, что целенаправленно использовала разговорные слова и выражения, такие как «нету» и «памятника Ленина», чтобы показать разнообразие русского языка и продемонстрировать региональный фольклор.

«Я заметила, что все люди, которые живут за МКАДом, имеют свой жаргон и говор. Это не значит, что я кого-то хотела задеть. Просто добавить изюминку», — говорит артистка.

На сегодня трек «Тагил» стал настоящим хитом и взял три телепремии: «Звёздная страна», «Шлягер года» и «Города России». Прослушать композицию можно на разных стриминговых платформах.

В Нижнем Тагиле Наталья Вишнякова никогда не была, но планирует приехать этим летом на День города, а также хочет поучаствовать в международном фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге.

«Очень надеюсь, что приеду на ваш День города летом. Ещё хочу выступить на Ural Music Night и отправиться с концертной программой по Уралу», — делится она.

25 февраля, в Татьянин день, Наталья выпустила совместный сингл «Тагил» с Татьяной Булановой. Простая и лёгкая мелодия сразу стала популярной у российских слушателей.

1 апреля Наталья Вишнякова записала совместную песню «Магия» с эстрадным певцом Сосо Павлиашвили. Премьера композиции состоится в этом году.