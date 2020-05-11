На Ставрополье мужчина бросил гранату во двор к шумевшим соседям, пострадали восемь человек

В посёлке Приэтокский (Ставропольский край) мужчина бросил боевую гранату во двор к шумевшим соседям, со ссылкой на губернатора края Владимира Владимирова пишет РИА Новости.

«Во дворе частного дома произошёл взрыв неустановленного взрывного устройства. По оперативной информации, это стало итогом бытового конфликта — так неадекватно нетрезвый сосед отреагировал на шумную компанию, которая отмечала семейный праздник», — написал Владимиров в Instagram.

По его словам, при взрыве пострадали восемь человек, из них трое госпитализированы, пострадавшие получают необходимую помощь. Подозреваемый задержан, начато расследование случившегося.