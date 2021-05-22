На Старой Гальянке Nissan Qashqai сбил 9-летнего ребёнка

Днём 21 мая у дома № 36 на улице Носова 39-летний водитель на Nissan Qashqai сбил 9-летнего ребёнка. В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила уточнили, что малолетний пешеход вышел на проезжую часть из-за стоящего автомобиля и водитель не успел среагировать. Медики осмотрели пострадавшего и диагностировали сотрясение головного мозга. Госпитализация не потребовалась. Водитель на момент аварии был трезв.

«Родители должны ежедневно напоминать правила безопасного поведения на дорогах своим детям. Дорогу разрешается переходить там, где есть пешеходный переход или светофорный объект. Подойдя к пешеходному переходу, необходимо посмотреть по сторонам, убедиться, что все водители транспортных средств остановились и пропускают вас, и только после этого переходить проезжую часть. Напомните детям о “ситуациях-ловушках” на проезжей части, о том, что нельзя переходить дорогу, если ограничен обзор (стоящий автотранспорт, здания, кусты). Необходимо найти безопасное место для перехода проезжей части. Причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение», — уточнили в дорожной полиции.