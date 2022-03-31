На станции метро в Екатеринбурге задержали пассажира с муляжами гранат

Сегодня, 31 марта, в центре Екатеринбурга станция метро «Площадь 1905 года» остановила свою работу на 40 минут. Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, всё произошло из-за того, что 66-летний пассажир пытался пронести в ручной клади два муляжа гранаты.

«31 марта 2022 года в 14:30 в дежурную часть полиции метрополитена поступило сообщение о том, что на станции “Площадь 1905 года” при проверке ручной клади одного из пассажиров были обнаружены два предмета, внешне схожие с гранатами Ф-1, более известными в народе под названием “лимонка”. Находку нашли при помощи современного технического устройства Rapiscan, которое проверяет содержимое сумок на просвет», — рассказал полковник Горелых.

Около 200 человек были выведены на улицу. Чтобы обезопасить пассажиров и работников подземки, полицейские перекрыли вход и выход из метро. Поезда при этом следовали без остановки на станции «Площадь 1905 года».

«Личность хозяина сумки с подозрительными предметами сыщики уголовного розыска уже установили. Им оказался житель города Заречный Свердловской области 1956 года рождения. В ходе опроса он пояснил, что изъятое является подарком на день рождения его брату», — пояснил Валерий Горелых.

Сапёры установили, что обнаруженные предметы — это муляжи гранат и не представляют опасности. В 15:10 станция метро продолжила работу в штатном режиме.

Мужчину доставили в отдел полиции для дачи показаний. По итогам разбирательства территориальным ОВД будет принято обоснованное решение.