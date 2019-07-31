На сплаве в Бурятии погиб турист из Свердловской области. Тургруппу эвакуировали (ВИДЕО)

Группу свердловских туристов пришлось эвакуировать со сплава по реке Урик, которая находится в Бурятии, пишет E1.ru. Как сообщает местное ГУ МЧС, одного из участников сплава спасти не удалось.

Информация о том, что во время сплава скончался мужчина, поступила в МЧС ещё 28 июля. По предварительным данным, умершему 67-летнему мужчине стало плохо с сердцем. Туристы просили эвакуировать их с реки.

29 июля из-за неподходящей погоды спасатели не смогли вылететь на помощь туристам. Поэтому сначала отправили наземную поисково-спасательную службу, а 30 июля из Иркутска к туристам вылетел вертолёт.

«Мы увидели группу сверху, они продолжали сплав. Вертолёт подсел ниже по течению. Туристы причалили катамараны к берегу, и мы предложили им эвакуироваться всем составом, так как прогноз на ближайшие дни неблагоприятный», — рассказал начальник Никольского поисково-спасательного подразделения Виктор Доничев.

Группа из 12 человек находилась в труднодоступной местности. С реки их эвакуировали в посёлок Никола Иркутской области. Спасательную операцию сотрудники МЧС сняли на видео.