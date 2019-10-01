На сокращение чиновников заложили 5 млрд рублей

Минфин планирует выплатить 4,8 млрд рублей в качестве компенсаций сокращаемым в 2020–2022 годах чиновникам, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишут «Известия».

Эксперты полагают, что сокращение коснётся 13 тысяч человек — в основном пенсионеров и молодых госслужащих. Они уверены: уволенные сотрудники не останутся без работы, возможно, они потеряют в статусе, но материально только выиграют.

Ранее замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявляла, что с 2020 года начнётся реализация масштабной реформы в сфере госуправления, которая приведёт к сокращению численности служащих и повышению оплаты труда тех чиновников, которые не попадут под сокращение. Оптимизация должна позволить ежегодно экономить до 100 млрд рублей.

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов говорил, что правительство не принимало окончательных решений по реформированию госслужбы. В свою очередь в ходе выступления на Московском финансовом форуме глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что количество чиновников в России с 2000 года выросло почти вдвое: с 1,2 млн до 2,2 млн человек. Глава Минфина Антон Силуанов заверил, что сокращения начнутся уже в следующем году.