На содержание аппарата чиновников Нижнего Тагила в 2020 году потратят почти 390 млн рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил нормативы расходов на содержание органов местного самоуправления в 2020 году. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, на эти цели в консолидированном бюджете на 2020 год закладывается 5,8 млрд рублей. При этом Нижний Тагил получит 389 млн 193 тысячи рублей, что на 17 млн 835 тысяч больше (около 5%), чем в 2019 году. Для сравнения: екатеринбургские чиновники обойдутся областной казне в 1 млрд 558 млн 58 тысяч рублей. Всего в регионе насчитывается 94 муниципалитета, но 40% всех расходов на чиновников будет потрачено на 5 городов, куда, кроме Екатеринбурга и Нижнего Тагила, попали Каменск-Уральский (176,6 млн рублей), Новоуральский городской округ (148 млн рублей) и Первоуральск (141 млн рублей).