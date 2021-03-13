На смену выставки Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле могут прийти соревнования по снайпингу

Нижнетагильский институт испытания металлов получил разрешение на проведение чемпионата России по снайпингу. Об этом в интервью E1.ru сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, отметив, что соревнования по стрельбе из современного оружия помогут задействовать возможности полигона, где раньше проводилась выставка Russia Arms Expo.

«На сегодня Нижнетагильский институт испытания металлов получил разрешение на проведение крупных соревнований, таких как Кубок мира и чемпионат России по снайпингу, — соревнования по стрельбе из современного оружия, чтобы задействовать полигон, использовать его возможности. Поэтому сегодня над этим вопросом поработаем, может быть, вернется выставка вооружений, хоть и не в таком виде, как была», — говорит Пинаев.

Russia Arms Expo – одна из крупнейших международных выставок вооружения российского и зарубежного производства, которая до 2017 года проводилась на базе Нижнетагильского демонстрационно-выставочного центра вооружения и военной техники. После её перенесли в подмосковный парк «Патриот».