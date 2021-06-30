На шахте под Нижним Тагилом рабочему размозжило голову вагоном

В Кушве на шахте «Южная», которую разрабатывает ОАО «Высокогорский ГОК», 26 июня произошла трагедия — во время смены погиб 42-летний составитель вагонов, со ссылкой на информированный источник пишет «КП-Екатеринбург».

«Мужчина выполнял работу по формированию железнодорожных составов на подъездных путях станции. Предположительно, в результате нарушения правил безопасности мужчина получил удар вагоном, который толкал электровоз. От удара рабочему размозжило голову», — рассказал собеседник издания.

По факту произошедшего следственный отдел СК города Кушвы возбудил уголовное дело по части 2 статьи 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».