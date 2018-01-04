На Северном шоссе перевернулась иномарка

Авария произошла сегодня в первом часу ночи на перекрёстке Восточного и Северного шоссе в Нижнем Тагиле. 27-летняя автоледи за рулём BMW-7451 не справилась с управлением и наехала на бордюрный камень, сообщают в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В результате ДТП женщина-водитель и пассажир 28-летний мужчина были госпитализированы. Дама — с тупой травмой живота и раной волосистой части головы, её спутник — с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. В больнице у пострадавших были взяты анализы для установления наличия алкоголя в крови.