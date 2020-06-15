На севере Свердловской области началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию

В Свердловской области стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию России, со ссылкой на региональный избирком пишет Znak.com.

Согласно регламенту общероссийского голосования, первыми могут голосовать отдалённые и труднодоступные территории. Сегодня первые урны для голосования прибыли в посёлки Вижай и Ушма Ивдельского городского округа — для живущих там 39 избирателей бюллетени привезли на вездеходе. 16 июня урны для голосования повезут в посёлки Бурмантово и Хорпия, где суммарно живёт 80 избирателей, 18 июня — в посёлки Новосёлово и Якшино, где зарегистрировано восемь избирателей. Голосование в таких территориях будет проходить в течение одного дня. Всего по спискам участников голосования, живущих в значительно удалённых от помещений голосования местах без транспортного сообщения с ними, с 15 по 27 июня смогут проголосовать 2694 человека. Ещё 557 избирателей проживают в отдалённых местностях — деревнях и сёлах Таборинского района и Гаринского округа, для них голосование пройдёт 21, 27 и 28 июня.

Напомним, официально общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, предложенным президентом России Владимиром Путиным, назначено на 1 июля. У граждан также будет возможность проголосовать на своём участке в течение недели досрочного голосования начиная с 25 июня.