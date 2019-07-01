На севере Кипра упал неопознанный объект. Власти назвали его обломками российской ракеты

Глава внешнеполитического ведомства самопровозглашённой Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай заявил, что неопознанный объект, упавший ночью с неба неподалёку от столицы Северного Кипра, судя по всему, является ракетой российского производства, выпущенной системой противовоздушной обороны Сирии в ответ на атаку Израиля, пишет «Интерфакс».

По предварительным данным, это ракета С-200. На опубликованных в Сети снимках видны обломки с надписью на русском языке. По данным Озерсая, ракета взорвалась до столкновения с землёй, поэтому на месте её падения нет воронки. На то же указывает и разброс обломков.

В ночь на понедельник сирийская система ПВО была задействована для отражения атаки ВВС Израиля. Сообщалось, что в окрестностях Дамаска погибло не менее четырёх человек. Объект, который изначально сочли ракетой или военным беспилотником, упал на склоне горы к северу от столицы Северного Кипра — Никосии — около часу ночи по местному времени.

Очевидцы рассказали, что видели свет на небе, после чего раздалось три громких взрыва. После падения начался пожар, который продолжался больше двух часов. Никто не пострадал, однако несколько домов расположенной поблизости деревни эвакуировали.