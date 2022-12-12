На Серовском тракте водитель кроссовера влетел в пассажирский автобус и погиб

Смертельное ДТП произошло 11 декабря около 15:00 на 235-м километре Серовского тракта в районе Нижней Туры. 63-летний водитель кроссовера Land Cruiser 200, разогнавшись, вылетел на встречную полосу и, не рассчитав траекторию из-за погодных условий, врезался в автобус Yutong, который двигался по маршруту № 509 (Карпинск — Краснотурьинск — Екатеринбург). Как рассказал АН «Между строк» начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, водитель иномарки погиб на месте.

В автобусе находились 27 пассажиров и водитель. После происшествия девять человек были доставлены в больницу Нижней Туры. Двух пострадавших госпитализировали: одного доставили в тяжёлом состоянии, другого — в удовлетворительном. Установлено, что погибший работал директором коммерческого предприятия в Ивделе. Спасателям пришлось разрезать корпус кроссовера, чтобы вытащить тело. Будет проводиться экспертиза, которая покажет наличие либо отсутствие в крови погибшего бизнесмена алкоголя или иных запрещённых веществ.

Фото: паблик во «ВКонтакте» «Злой Екатеринбуржец» Фото: паблик во «ВКонтакте» «Злой Екатеринбуржец»

Расследование трагедии продолжается. Как уточнил Валерий Горелых, по итогам начавшихся проверочных мероприятий органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение. Более подробные и точные обстоятельства ДТП выясняются.